«Лучше бы кисть отрубили»: Боец поп-ММА Тарасов остался без глаза из-за ссоры с подругой
Mash: Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился левого глаза на вечеринке
Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза. Однако без зрения его оставил не оппонент по рингу, а подруга, с которой они зависали на домашней вечеринке. О происшествии спортсмен рассказал Mash на Мойке.
Блогер Тарасов лишился глаза. Видео © Telegram / Mash
По его словам, вчера к нему в гости пришли знакомые, и во время общения с одной из девушек возникло недопонимание, которое переросло в спор. Дальше история умалчивает, что конкретно произошло, но блогеру пришлось ехать в травмпункт. Боец рассказал, что врачи около пяти часов пытались восстановить зрение, но безуспешно. В настоящее время они работают над тем, чтобы сохранить глазное яблоко. Тарасов не теряет оптимизма, однако считает, что лучше потерять кисть, чем столкнуться с такой проблемой. Он не планирует обращаться в полицию, чтобы не создавать неприятностей своей подруге.
А ранее Life.ru писал, что Тарасова задержали в Петербурге за драку на Лиговском проспекте. О произошедшем сообщил 18-летний юноша, который пострадал в результате драки. Инцидент случился после концерта в клубе «Грибоедов», где Тарасов был главной звездой хип-хоп-фестиваля.
Telegram / Mash