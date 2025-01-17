«Лучше бы кисть отрубили»: Боец поп-ММА Тарасов остался без глаза из-за ссоры с подругой

Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза. Однако без зрения его оставил не оппонент по рингу, а подруга, с которой они зависали на домашней вечеринке. О происшествии спортсмен рассказал Mash на Мойке .

По его словам, вчера к нему в гости пришли знакомые, и во время общения с одной из девушек возникло недопонимание, которое переросло в спор. Дальше история умалчивает, что конкретно произошло, но блогеру пришлось ехать в травмпункт. Боец рассказал, что врачи около пяти часов пытались восстановить зрение, но безуспешно. В настоящее время они работают над тем, чтобы сохранить глазное яблоко. Тарасов не теряет оптимизма, однако считает, что лучше потерять кисть, чем столкнуться с такой проблемой. Он не планирует обращаться в полицию, чтобы не создавать неприятностей своей подруге.