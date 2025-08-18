Сигареты реально вредят здоровью: В столице мужчина получил битой по лицу

В Москве произошёл конфликт между двумя мужчинами, который закончился тяжёлыми травмами одного из них. Потасовка началась после отказа в просьбе о сигарете. Об этом сообщили в МВД региона.

Мужчина избил прохожего битой после отказа поделиться сигаретой. Видео © 77.мвд.рф

«Предварительно установлено, что один мужчина попросил у другого сигарету. Из-за отказа в просьбе между ними произошёл словесный конфликт, после которого началась потасовка. Злоумышленник нанёс своему оппоненту несколько ударов бейсбольной битой, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на улице Вертолётчиков. Пострадавшего госпитализировали, медики зафиксировали тяжкий вред здоровью. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого — 34-летнего ранее судимого жителя Москвы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», фигурант заключён под стражу.