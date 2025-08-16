В Петербурге задержали подростков за нападение на «двойника Ленина»

В Санкт-Петербурге задержаны трое подростков, подозреваемых в избиении пожилого мужчины, похожего на Владимира Ленина. Данную информацию передаёт пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

В Петербурге задержали подростков за избиение «двойника Ленина». Видео © Telegram /Питерский Следком

Инцидент произошёл в июле на детской площадке на улице Костюшко в Московском районе. По данным следствия, нападавшие без причины избили пенсионера. Как отмечает Telegram-канал «Mash на Мойке», местные жители знали пострадавшего как человека, внешне напоминавшего Ленина и любившего философские беседы.

Одному из задержанных уже предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Двое других подростков, не подлежащих уголовной ответственности из-за возраста, переданы родителям. Их законные представители привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.