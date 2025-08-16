Встреча Путина и Трампа
16 августа, 17:23

В Петербурге задержали подростков за нападение на «двойника Ленина»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phortio&#x27;s

В Санкт-Петербурге задержаны трое подростков, подозреваемых в избиении пожилого мужчины, похожего на Владимира Ленина. Данную информацию передаёт пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

В Петербурге задержали подростков за избиение «двойника Ленина». Видео © Telegram /Питерский Следком

Инцидент произошёл в июле на детской площадке на улице Костюшко в Московском районе. По данным следствия, нападавшие без причины избили пенсионера. Как отмечает Telegram-канал «Mash на Мойке», местные жители знали пострадавшего как человека, внешне напоминавшего Ленина и любившего философские беседы.

Одному из задержанных уже предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Двое других подростков, не подлежащих уголовной ответственности из-за возраста, переданы родителям. Их законные представители привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что 71-летнюю блогершу из Новосибирска Нину Александровну Власову постоянно атакуют малолетние хейтеры после конфликта с одним из модераторов. От этого страдает как сама пожилая женщина, так и её соседи, которые слышат, как к ней в двери и окна долбятся недоброжелатели.

Юлия Сафиулина
