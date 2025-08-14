71-летнюю блогершу из Новосибирска терроризируют подростки во главе с бывшим модератором

71-летнюю блогершу из Новосибирска Нину Александровну Власову постоянно атакуют малолетние хейтеры после конфликта с одним из модераторов. От этого страдает как сама пожилая женщина, так и её соседи, которые слышат, как к ней в двери и окна долбятся недоброжелатели. Об этом она периодически рассказывает у себя в соцсетях.

Обезумевшие зумеры стучатся к блогерше и её соседке посреди ночи, а также вызывают к ней такси и курьеров. По её словам, за этими издевательствами стоит бывший модератор, с которым она разошлась во взглядах на контент. Теперь он собрал армию школьников, которые терроризируют блогершу.