31-летняя блогерша Ната Лайм таинственно ушла из жизни, на могиле стоит «старая» дата
Популярная YouTube-блогерша Ната Лайм умерла в возрасте 31 года
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalime2015
В возрасте 31 года умерла популярная YouTube-блогер Ната Лайм, трагическую новость подтвердил её супруг в соцсетях. Изначально информация о гибели девушки была лишь слухами. Причины и обстоятельства смерти на данный момент не разглашаются.
Многие поклонники продолжают горевать и благодарить Нату за счастливое детство. При этом фанаты считают, что причиной смерти мог стать суицид. Задолго до трагедии Лайм прекратила вести социальные сети, возможно, из-за затяжной депрессии. Близкие же блогерши просят воздержаться публику от распространения слухов о её гибели, не исключая возможность несчастного случая.
Ната Лайм получила известность благодаря своему YouTube-каналу. В декабре 2021 года она перестала публиковать контент на данной платформе. Несмотря на это, блогерша продолжала вести аккаунты в других социальных сетях, но впоследствии исчезла и оттуда. А накануне в Сети появились фото якобы её могилы, где на памятнике стоит дата смерти 29 апреля 2025 года.
