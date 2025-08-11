Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:35

Звезда реалити-шоу о кулинарии умерла в больнице после страшного ДТП

People: Звезда кулинарных реалити-шоу Кампос погибла в ДТП в Мексике

Янин Кампос. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yanin_chefmx

Звезда мексиканских кулинарных реалити-шоу и блогер Янин Кампос скончалась после ДТП. Журнал People сообщает, что 38-летняя женщина попала в аварию 2 августа в Чиуауа (город на севере страны). Машина знаменитости врезалась в припаркованный автомобиль.

Несмотря на усилия медиков, которые боролись за жизнь Кампос в течение двух суток, спасти её не удалось. Полиция приступила к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru писал, что в автокатастрофе в Италии трагически погибли Марио Пальино и Джанни Гросси, известные авторы уникальных кукол Барби, копирующих знаменитостей. ДДТП, унесшее их жизни, случилось на автомагистрали, соединяющей Турин и Милан. Один из водителей совершил опасный манёвр, выехав на полосу встречного движения, что спровоцировало прямое лобовое столкновение с автомобилем, в котором находились Пальино и Гросси. Оба скончались на месте аварии.

