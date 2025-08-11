Звезда реалити-шоу о кулинарии умерла в больнице после страшного ДТП

Звезда мексиканских кулинарных реалити-шоу и блогер Янин Кампос скончалась после ДТП. Журнал People сообщает, что 38-летняя женщина попала в аварию 2 августа в Чиуауа (город на севере страны). Машина знаменитости врезалась в припаркованный автомобиль.

Несмотря на усилия медиков, которые боролись за жизнь Кампос в течение двух суток, спасти её не удалось. Полиция приступила к выяснению всех обстоятельств трагедии.