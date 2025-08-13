Умер «голос бокса России» Борис Скрипко
Известный спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Легендарный спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последнее время Скрипко находился в больнице.
Карьера комментатора началась в 1979 году, а в последние годы он специализировался на освещении боксёрских поединков. За десятилетия работы Скрипко стал голосом 11 Олимпиад, включая московские Игры-1980.
