Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 18:10

Умер «голос бокса России» Борис Скрипко

Известный спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Легендарный спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последнее время Скрипко находился в больнице.

Карьера комментатора началась в 1979 году, а в последние годы он специализировался на освещении боксёрских поединков. За десятилетия работы Скрипко стал голосом 11 Олимпиад, включая московские Игры-1980.

Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы

Ранее Life.ru сообщал, что спортивная журналистика потеряла ещё одного выдающегося профессионала: в 47 лет трагически погиб известный комментатор Александр Гришин. По словам его жены Анастасии Гришиной, гибель репортёра произошла в результате несчастного случая на железной дороге во время сильного ливня. Вдова ведущего сообщила, что экспертиза не выявила в крови Александра следов алкоголя, о наличии которого начали писать в СМИ.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar