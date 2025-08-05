Трагически погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивный мир понёс тяжёлую утрату: в возрасте 47 лет погиб известный комментатор Александр Гришин. Как сообщила ТАСС его супруга Анастасия Гришина, жизнь журналиста оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств на железнодорожной платформе в сильный дождь.

Голос, знакомый миллионам болельщиков, впервые зазвучал на телеканале «7ТВ» в 2002 году. С 2004 по 2015 годы Гришин комментировал события на канале «Спорт» (позже «Россия-2»), а с 2015 по 2018 — на «Матч ТВ». Его страсть к спорту оживила трансляции пяти Олимпиад, футбольных чемпионатов мира и Европы, а также мировых и европейских первенств по фигурному катанию. С 2018 года Александр Гришин делился своим талантом с аудиторией Первого канала, оставаясь ярким проводником в мир больших спортивных эмоций.