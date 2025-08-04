В Нижнем Новгороде за восемь дней умерли два участника соревнований по плаванию

В Нижнем Новгороде произошёл ещё один смертельный случай во время соревнований по плаванию на открытой воде. 3 августа скончался триатлонист Андрей Пуляев скончался во время соревнований Ironstar 113 Nizhny Novgorod, сообщает телеграм-канал спортивного фестиваля.

39-летний мужчина из Рязани почувствовал себя плохо после завершения водного этапа триатлона. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, которая немедленно начала реанимационные мероприятия, однако спасти атлета не удалось. Пуляев имел значительный опыт участия в соревнованиях по триатлону, включая дистанции 226 и 113 километров.

«Как и все участники, проходил медицинское обследование для допуска к стартам. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибшего и поддерживаем с ними связь», — говорится в сообщении.