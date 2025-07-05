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5 июля, 20:02

Участник триатлона Владимир Порфиров скончался во время заплыва в Москве

Обложка © Telegram / Федерация Триатлона России

Обложка © Telegram / Федерация Триатлона России

Во время соревнований «Лига триатлона & Ironstar», проходивших на Гребном канале в Москве, умер 44-летний спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров. Об этом сообщила Федерация триатлона России в своём Telegram-канале.

Трагедия произошла на этапе плавания — дистанция составляла 1 милю. По данным организаторов, Порфиров потерял сознание в воде. Дежурный спасатель на сапборде заметил потерпевшего и вытащил его на берег, где находилась медицинская бригада. Реанимационные мероприятия продолжались длительное время, однако спасти его не удалось.

«Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более 10 лет, станут известны позднее. Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена», — говорится в сообщении.

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Тимур Хингеев
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