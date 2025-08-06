Вдова комментатора Гришина: Экспертиза не нашла следов алкоголя в крови мужа

Спортивный комментатор Александр Гришин не был пьян в момент гибели, экспертиза не обнаружила следов алкоголя. Об этом заявила вдова погибшего накануне журналиста, опровергая соответствующие сообщения СМИ.

«У меня на руках судебно-медицинская экспертиза, в которой указано, что не было алкогольного опьянения», — сообщила она в соцсетях.

Напомним, накануне стало известно о смерти спортивного комментатора Александра Гришина, ему было 47 лет. Причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожной платформе в Московской области. В последний путь его проводят 7 августа. Соболезнования в связи с гибелью журналиста выразили многие спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.