Правоохранители не нашли криминала в гибели Александра Гришина

По факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина не будет возбуждено уголовное дело. Об этом официально сообщили представители правоохранительных органов.

Собеседник добавил, что уголовные дела после подобных инцидентов могут быть возбуждены только в случае гибели несовершеннолетних.