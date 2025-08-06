Правоохранители не нашли криминала в гибели Александра Гришина
Уголовное дело по факту гибели Александра Гришина возбуждено не будет
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По факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина не будет возбуждено уголовное дело. Об этом официально сообщили представители правоохранительных органов.
«В данном случае произошло смертельное травмирование < > , которое не носит криминального характера», — приводит слова представителей силовых структур ТАСС.
Собеседник добавил, что уголовные дела после подобных инцидентов могут быть возбуждены только в случае гибели несовершеннолетних.
Напомним, накануне стало известно о смерти спортивного комментатора Александра Гришина, факт его кончины подтвердила супруга. Причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожной платформе. По некоторым данным, «голос фигурного катания» был пьян. Машинист состава предпринял попытку избежать трагедии и экстренно затормозить, но тщетно. В последний путь его проводят 7 августа.