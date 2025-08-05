Медведева назвала комментатора Гришина золотым голосом фигурного катания
Фигуристка Евгения Медведева и комментатор Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/jmedvedevaj
Известный комментатор Александр Гришин, погибший из-за несчастного случая, был золотым голосом фигурного катания. Так, на его смерть отреагировала российская фигуристка Евгения Медведева.
Чемпионка заявила, что до сих пор не может поверить в случившееся. Для неё Гришин был хорошим другом и коллегой. Вместе с сообщением она выложила фотографию, где они сидят вместе и смеются.
«Покойся с миром, золотой голос фигурного катания», — написала Медведева в своём личном блоге.
Напомним, что известный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет. Его жизнь оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств на железнодорожной платформе в сильный дождь. Похороны состоятся 7 августа. Соболезнования в связи с гибелью Гришина выразили многие деятели спорта.