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5 августа, 13:35

«Не представляю эфиры без Саши»: Траньков назвал Гришина голосом фигурного катания

Траньков признался, что не представляет эфиров без голоса Гришина

Максим Траньков и Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xam_trankov

Максим Траньков и Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xam_trankov

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью спортивного комментатора Александра Гришина. В интервью «Постньюс» фигурист подчеркнул, что эта утрата для мира фигурного катания колоссальна, поскольку погибший был не просто журналистом, а голосом этого вида спорта.

Траньков не смог представить, как впредь будут проходить эфиры без комментариев Гришина.

«Не представляю в дальнейшем наши эфиры без голоса и без настроения, которые дарил всегда Саша. Только светлая память. Сил и терпения жене, семье!» — сказал прославленный фигурист.

Он добавил, что погибший был суперпрофессиональным человеком, преданным фанатом и поклонником собственного дела. Траньков отметил, что часто работал с комментатором и хорошо его знал.

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Напомним, сегодня супруга Александра Гришина сообщила о его гибели. Комментатор погиб на железнодорожной платформе в результате несчастного случая. По предварительным данным, он переходил пути в неполноценном месте во время сильного дождя. Гришину было 47 лет.

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Ольга Сливченко
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