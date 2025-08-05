«Не представляю эфиры без Саши»: Траньков назвал Гришина голосом фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью спортивного комментатора Александра Гришина. В интервью «Постньюс» фигурист подчеркнул, что эта утрата для мира фигурного катания колоссальна, поскольку погибший был не просто журналистом, а голосом этого вида спорта.

Траньков не смог представить, как впредь будут проходить эфиры без комментариев Гришина.

«Не представляю в дальнейшем наши эфиры без голоса и без настроения, которые дарил всегда Саша. Только светлая память. Сил и терпения жене, семье!» — сказал прославленный фигурист.

Он добавил, что погибший был суперпрофессиональным человеком, преданным фанатом и поклонником собственного дела. Траньков отметил, что часто работал с комментатором и хорошо его знал.