«Ужас и шок»: Губерниев назвал смерть Гришина большой потерей для спортивного сообщества

Спортивный комментатор Александр Гришин был одним из лучших в профессии, его гибель стала большой утратой. Об этом заявил его коллега по цеху Дмитрий Губерниев.

«Ужас и шок. Один из лучших в профессии. Это потеря среди комментаторов, потеря большая. Человек не только обаятельный, но и знавший материал, с уважением относившийся к спортсменам», — подчеркнул телеведущий в разговоре с «Чемпионатом».

Он отметил, что Гришин, специализировавшийся на фигурном катании, демонстрировал высочайший профессионализм и уже стал незаменимым экспертом в своей области. Коллеги часто работали вместе, в том числе во время трансляций соревнований по прыжкам в воду.

«47 лет — это рассвет. Ужасно обидно терять таких людей на взлёте», — заключил Губерниев, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего.