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5 августа, 11:53

«Ужас и шок»: Губерниев назвал смерть Гришина большой потерей для спортивного сообщества

Губерниев: Гришин был одним из лучших спортивных комментаторов в России

Дмитрий Губерниев и Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry, a.grishin.official

Дмитрий Губерниев и Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry, a.grishin.official

Спортивный комментатор Александр Гришин был одним из лучших в профессии, его гибель стала большой утратой. Об этом заявил его коллега по цеху Дмитрий Губерниев.

«Ужас и шок. Один из лучших в профессии. Это потеря среди комментаторов, потеря большая. Человек не только обаятельный, но и знавший материал, с уважением относившийся к спортсменам», — подчеркнул телеведущий в разговоре с «Чемпионатом».

Он отметил, что Гришин, специализировавшийся на фигурном катании, демонстрировал высочайший профессионализм и уже стал незаменимым экспертом в своей области. Коллеги часто работали вместе, в том числе во время трансляций соревнований по прыжкам в воду.

«47 лет — это рассвет. Ужасно обидно терять таких людей на взлёте», — заключил Губерниев, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«Меня ошарашили»: Плющенко высказался о гибели комментатора Гришина
«Меня ошарашили»: Плющенко высказался о гибели комментатора Гришина

Напомним, о смерти Александра Гришина стало известно сегодня от его супруги. Комментатор погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе. Причиной трагедии стал сильный дождь.

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Юрий Лысенко
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