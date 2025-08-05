«Меня ошарашили»: Плющенко высказался о гибели комментатора Гришина

«Ужас какой! Мои соболезнования семье. Вы меня ошарашили. Молодой парень был, толковый, профессионал своего дела» , — сказал Плющенко РИА «Новости».

Напомним, сегодня стало известно о трагической гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Жизнь журналиста оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришину было 47 лет. Он был основным комментатором крупнейших соревнований по фигурному катанию, освещал практически все значимые события, в том числе Олимпийские игры.