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Регион
5 августа, 09:46

«Меня ошарашили»: Плющенко высказался о гибели комментатора Гришина

Плющенко: Погибший комментатор Гришин был толковым профессионалом

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © РИА Новости / Александр Вильф

Трагически погибший спортивный комментатор Александр Гришин был высококлассным специалистом. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразив свои соболезнования семье и близким журналиста.

«Ужас какой! Мои соболезнования семье. Вы меня ошарашили. Молодой парень был, толковый, профессионал своего дела», — сказал Плющенко РИА «Новости».

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Напомним, сегодня стало известно о трагической гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Жизнь журналиста оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришину было 47 лет. Он был основным комментатором крупнейших соревнований по фигурному катанию, освещал практически все значимые события, в том числе Олимпийские игры.

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Мария Любицкая
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