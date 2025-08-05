«Меня ошарашили»: Плющенко высказался о гибели комментатора Гришина
Плющенко: Погибший комментатор Гришин был толковым профессионалом
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © РИА Новости / Александр Вильф
Трагически погибший спортивный комментатор Александр Гришин был высококлассным специалистом. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразив свои соболезнования семье и близким журналиста.
«Ужас какой! Мои соболезнования семье. Вы меня ошарашили. Молодой парень был, толковый, профессионал своего дела», — сказал Плющенко РИА «Новости».
Напомним, сегодня стало известно о трагической гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Жизнь журналиста оборвалась из-за рокового стечения обстоятельств на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришину было 47 лет. Он был основным комментатором крупнейших соревнований по фигурному катанию, освещал практически все значимые события, в том числе Олимпийские игры.