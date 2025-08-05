Раскрыты подробности трагической гибели спортивного комментатора Гришина

Гибель известного спортивного комментатора Александра Гришина обрастает новыми подробностями. ТАСС со ссылкой на источники сообщает , что в момент трагедии журналист был пьян.

О кончине спортивного комментатора Александра Гришина стало известно сегодня, информацию подтвердила его супруга. Причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожной платформе, который произошёл во время сильного дождя. Коллеги считали погибшего профессионалом своего дела и настоящим голосом российского фигурного катания. Соболезнования в связи с его гибелью выразили Илья Авербух, Евгений Плющенко, Евгения Медведева и многие другие.