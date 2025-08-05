«Не укладывается в голове»: Авербух высказался о гибели Гришина

Хореограф-постановщик Илья Авербух назвал гибель комментатора Александра Гришина невосполнимой утратой для фигурного катания. Олимпийский призёр отметил, что был близко знаком с журналистом.

«Мы с Сашей были очень близко знакомы. Даже представить себе то, что я говорю о нём в прошедшем времени, невозможно. Он высокопрофессиональный человек, любивший каждого фигуриста, выходившего на лед. При этом он был очень интеллигентным, начитанным», — поделился Авербух в разговоре с РИА «Новости».

Хореограф вспомнил, что Гришин, несмотря на скромность, являлся стержнем трансляций — именно он задавал ритм эфира и тонко направлял коллег. Авербух подчеркнул, что голос Гришина стал неотъемлемой частью восприятия фигурного катания миллионами зрителей.

«Это трагическая история для мира фигурного катания, потеря для него», — заключил Авербух, добавив, что коллега мог бы ещё многое сделать для спорта.