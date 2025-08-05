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5 августа, 13:16

«Не укладывается в голове»: Авербух высказался о гибели Гришина

Авербух назвал гибель Гришина невосполнимой утратой для фигурного катания

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.grishin.official

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.grishin.official

Хореограф-постановщик Илья Авербух назвал гибель комментатора Александра Гришина невосполнимой утратой для фигурного катания. Олимпийский призёр отметил, что был близко знаком с журналистом.

«Мы с Сашей были очень близко знакомы. Даже представить себе то, что я говорю о нём в прошедшем времени, невозможно. Он высокопрофессиональный человек, любивший каждого фигуриста, выходившего на лед. При этом он был очень интеллигентным, начитанным», поделился Авербух в разговоре с РИА «Новости».

Хореограф вспомнил, что Гришин, несмотря на скромность, являлся стержнем трансляций — именно он задавал ритм эфира и тонко направлял коллег. Авербух подчеркнул, что голос Гришина стал неотъемлемой частью восприятия фигурного катания миллионами зрителей.

«Это трагическая история для мира фигурного катания, потеря для него», — заключил Авербух, добавив, что коллега мог бы ещё многое сделать для спорта.

Гришин комментировал все значимые турниры, включая Олимпийские игры, и был любим как спортсменами, так и зрителями за глубокие знания и особую интеллигентную манеру подачи материала. По словам Авербуха, покойный был не просто профессионалом, но и удивительно деликатным человеком, чей вклад в освещение фигурного катания невозможно переоценить.

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Напомним, сегодня поступила скорбная весть о кончине известного спортивного комментатора Александра Гришина. Жизнь журналиста трагически оборвалась в возрасте 47 лет из-за несчастного случая на железнодорожной платформе, произошедшего во время сильного ливня. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко уже выразил свои соболезнования его семье и близким.

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Алиса Хуссаин
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