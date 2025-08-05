Погибшего комментатора Александра Гришина похоронят 7 августа

Спортивного журналиста Александра Гришина, погибшего на железнодорожной станции, проводят в последний путь 7 августа. Об этом сообщила его вдова Анастасия Гришина. Место и время церемонии не разглашаются по просьбе близких.

О кончине спортивного комментатора Александра Гришина стало известно сегодня, информацию подтвердила его супруга. Причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожной платформе, который произошёл во время сильного дождя. Коллеги считали погибшего профессионалом своего дела и настоящим голосом российского фигурного катания. Гришин освещал крупнейшие спортивные события, включая Олимпиады и чемпионаты мира по футболу. Он работал на телеканалах 7ТВ, «Россия-2», «Матч ТВ» и Первом канале, а также был одним из самых узнаваемых голосов в репортажах по фигурному катанию.