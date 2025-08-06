Выяснились новые обстоятельства гибели спортивного комментатора Александра Гришина
MK.Ru: Машинист применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на Гришина
Александр Гришин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.grishin.official
Машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Уточняется, что трагический инцидент произошёл во вторник в 1:04 по московскому времени. О применении экстренного торможения сообщил сам машинист.
О смерти комментатора при несчастном случае на ж/д платформе сообщила его жена Анастасия Гришина. По её словам, трагедия произошла во время сильного дождя. Позднее появилась информация о том, что перед смертью Гришин находился в нетрезвом состоянии. Спортивного журналиста проводят в последний путь 7 августа.