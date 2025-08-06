Выяснились новые обстоятельства гибели спортивного комментатора Александра Гришина

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на спортивного комментатора Александра Гришина. Об этом сообщает сайт MK.Ru .

Уточняется, что трагический инцидент произошёл во вторник в 1:04 по московскому времени. О применении экстренного торможения сообщил сам машинист.