67-летняя бабушка из Тюмени вошла в список Forbes

67-летняя пенсионерка из Тюмени Ольга Тихонова попала в список популярных видеоблогеров для пожилых людей по версии Forbes. Она делится в соцсетях рецептами и историями о своём родном городе, сообщает официальный сайт издания.

Ольга Тихонова начала вести видеоблог в 2020 году после операции. В это время она чувствовала себя одинокой, так как муж был на работе, а друзья приходили редко. По совету дочери россиянка решила создать блог, получив от неё советы по съёмке и размещению видео. Сейчас у Тихоновой более 35 тысяч подписчиков в Telegram.

По данным LiveDune, она публикует от двух до трёх рекламных постов каждый месяц, за которые получает от 45 до 90 тысяч рублей за каждую рекламу. В 2023 году Ольга отметила, что не хочет увеличивать число подписчиков, ей комфортно с теми, кто уже есть. У неё появились постоянная аудитория, с которой она общается и делится личными событиями.