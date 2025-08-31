Наркотики и драки: Задержанных под Самарой футболистов-иностранцев могут депортировать

В Самарской области могут депортировать около 20 футболистов любительской команды Team Young, большинство из которых являются нелегальными мигрантами. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — уточнил инсайдер.