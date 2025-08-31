Мессенджер MAX
31 августа, 14:57

Наркотики и драки: Задержанных под Самарой футболистов-иностранцев могут депортировать

Задержанных в Самарской области футболистов-иностранцев могут депортировать

Обложка © VK / Нина Орлова

В Самарской области могут депортировать около 20 футболистов любительской команды Team Young, большинство из которых являются нелегальными мигрантами. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — уточнил инсайдер.

Напомним, в Самарской области силовики остановили волну насилия, организованную игроками футбольного клуба Team Young. Около 20 спортсменов задержаны за постоянные нападения на противников и зрителей с оскорблениями на национальной почве. Драки регулярно вспыхивали на поле, а болельщики клуба, приезжавшие на матчи, также участвовали в конфликтах, превращая спортивные события в массовые потасовки.

Анастасия Никонорова
