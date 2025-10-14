Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 19:56

Сборная Катара впервые сыграет не на домашнем чемпионате мира по футболу

Игроки сборной Катара по футболу. Обложка © X / Qatar Football Association

Игроки сборной Катара по футболу. Обложка © X / Qatar Football Association

Сборная Катара по футболу во второй раз подряд сыграет на чемпионате мира. Команда преодолела четвёртый раунд отборочного турнира.

Во втором туре катарцы победили команду ОАЭ со счётом 2:1 и с четырьмя очками выиграла группу А. ОАЭ стали вторыми и сыграют в пятом квалификационном раунде. Сборная Омана на ЧМ-2026 не попадёт.

Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира по футболу
Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Ранее Катар играл на ЧМ-2022, попав туда без отбора как страна-хозяйка турнира. Тогда команда заняла последнее место на групповом этапе.

Попасть на ЧМ-2026 уже не смогут сборные Белоруссии и Казахстана. Команды не смогли преодолеть отборочный турнир.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • катар
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar