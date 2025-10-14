Сборная Катара впервые сыграет не на домашнем чемпионате мира по футболу

Сборная Катара по футболу во второй раз подряд сыграет на чемпионате мира. Команда преодолела четвёртый раунд отборочного турнира.

Во втором туре катарцы победили команду ОАЭ со счётом 2:1 и с четырьмя очками выиграла группу А. ОАЭ стали вторыми и сыграют в пятом квалификационном раунде. Сборная Омана на ЧМ-2026 не попадёт.

Ранее Катар играл на ЧМ-2022, попав туда без отбора как страна-хозяйка турнира. Тогда команда заняла последнее место на групповом этапе.

Попасть на ЧМ-2026 уже не смогут сборные Белоруссии и Казахстана. Команды не смогли преодолеть отборочный турнир.