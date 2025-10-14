Сборная Катара впервые сыграет не на домашнем чемпионате мира по футболу
Игроки сборной Катара по футболу. Обложка © X / Qatar Football Association
Сборная Катара по футболу во второй раз подряд сыграет на чемпионате мира. Команда преодолела четвёртый раунд отборочного турнира.
Во втором туре катарцы победили команду ОАЭ со счётом 2:1 и с четырьмя очками выиграла группу А. ОАЭ стали вторыми и сыграют в пятом квалификационном раунде. Сборная Омана на ЧМ-2026 не попадёт.
Ранее Катар играл на ЧМ-2022, попав туда без отбора как страна-хозяйка турнира. Тогда команда заняла последнее место на групповом этапе.
Попасть на ЧМ-2026 уже не смогут сборные Белоруссии и Казахстана. Команды не смогли преодолеть отборочный турнир.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.