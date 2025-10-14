Сектор Газа
Сборная Казахстана по футболу лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Северной Македонии со счётом 1:1 и потеряла шансы на выхода на чемпионат мира 2026 года.

Голами в матче, прошедшем в Скопье, отметились Динмухамед Караман (54-я минута) и Энис Барди (74).

Казахстанцы набрали семь очков в четырёх матчах и уже не смогут занять второе место в отборочной группе J. За выход на ЧМ-2026 продолжают борьбу сборные Бельгии (14 очков), Северной Македонии (13) и Уэльса (10).

В заключительном матче отбора Казахстан 15 ноября дома сыграет с Бельгией, Северная Македония в гостях 18 ноября встретится с Уэльсом.

Ранее шансы отобраться на ЧМ-2026 потеряла сборная Белоруссии. Команда проиграла все четыре игры отборочного турнира.

