Сборная Белоруссии лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Белоруссии по футболу проиграла команде Шотландии в отборочном турнире чемпионата мира и лишилась шансов попасть на турнир 2026 года. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 1:2.

Голами отметились Че Адамс (15-я минута), Скотт Мактоминей (84) и Глеб Кучко (90+6). На 63-й минуте был отменён гол игрока белорусов Евгения Малашевича.

Шотландцы набрали 10 очков и занимают в группе С первое место. Белоруссия проиграла все четыре матча отбора и уже не сможет занять второе место, дающее право на участие в стыковых играх. Напомним, ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.

Ранее был представлен официальный мяч чемпионата мира. В дизайне мяча, который получил название TRIONDA, использованы три цвета — красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований.