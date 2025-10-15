Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 21:24

Португалия сыграла вничью с Венгрией в отборе на ЧМ, несмотря на дубль Роналду

Обложка © X / Portugal

Обложка © X / Portugal

Сборная Венгрии вырвала ничью с командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Криштиану Роналду, забив на 22-й и 45+3 минутах. У гостей отличились Аттила Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира по футболу
Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира по футболу

Португальцы не смогли оформить выход на ЧМ-2026, но продолжают лидировать в отборочной группе F с 10 очками. Венгры занимают второе место (5 очков) и будут бороться за него с командами Ирландии (4) и Армении (3).

Ранее определился ещё один участник чемпионата мира 2026 года. Им стала сборная Катара, которая впервые поедет на мундиаль вне родной страны.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная Португалии по футболу
  • Криштиану Роналду
  • Венгрия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar