Португалия сыграла вничью с Венгрией в отборе на ЧМ, несмотря на дубль Роналду

Сборная Венгрии вырвала ничью с командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Криштиану Роналду, забив на 22-й и 45+3 минутах. У гостей отличились Аттила Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Португальцы не смогли оформить выход на ЧМ-2026, но продолжают лидировать в отборочной группе F с 10 очками. Венгры занимают второе место (5 очков) и будут бороться за него с командами Ирландии (4) и Армении (3).