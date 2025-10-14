Сектор Газа
14 октября, 19:35

Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира по футболу

Криштиану Роналду. Обложка © X / Portugal

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче с Венгрией (1:1, идёт первый тайм) и установил рекорд по количеству забитых мячей в матчах отборочных турниров чемпионатов мира.

Теперь на счету 40-летнего форварда 40 забитых мячей в квалификациях мундиаля. Он обошёл нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), завершившего карьеру в 2017 году.

Всего Роналду забил уже 947-й мяч в карьере. Сейчас португалец выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта 2026 года. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Артур Лапсаков
