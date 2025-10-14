Тучная крыса попыталась сорвать матч отбора ЧМ-2026 между Уэльсом и Бельгией

Неожиданный инцидент с участием грызуна едва не остановил важный отборочный поединок к чемпионату мира по футболу между сборными Уэльса и Бельгии. В середине второго тайма на поле выбежала крыса.

Крыса выбежала на поле в матче Уэльса и Бельгии. Фото © ТАСС / IMAGO / Photo News

Инцидент произошёл в Кардиффе 13 октября во время матча восьмого тура группы J. На 66-й минуте встречи на газоне внезапно появилась крыса, из-за чего игра была приостановлена. Футболисты обеих команд в течение нескольких минут безуспешно пытались изгнать непрошеную гостью. В конечном итоге защитник валлийской команды Брендан Джонсон сумел вытеснить грызуна с поля.

Примечательно, что появление четвероногого нарушителя и его последующую пробежку болельщики на трибунах встретили одобрительными аплодисментами.

Победу в этой встрече со счетом 4:2 одержала сборная Бельгии. В составе победителей дублем отметился Кевин Де Брейне, а по одному голу забили Тома Мёнье и Леандро Троссард. Джо Родон и Нейтан Бродхед забили за Уэльс.

Ранее Life.ru рассказывал, что решающий полуфинал волейбольного чемпионата в бразильском штате Сан-Паулу был прерван неожиданным визитом. В разгар напряженной борьбы в «золотом сете» команд «Озаску» и «Баруэри» на площадку стремительно выбежал опоссум. Неожиданный гость промчался через всю игровую зону и ринулся в сторону зрительских трибун, приведя волейболисток в замешательство.