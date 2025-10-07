Валдайский форум
Опоссум сорвал решающий «золотой сет» во время волейбольного матча в Бразилии

Обложка © X/Centralspor

Необычный инцидент произошёл во время решающего полуфинального матча чемпионата бразильского штата Сан-Паулу по волейболу, где внезапное появление дикого животного остановило игру. Об этом сообщают местные спортивные издания.

Во время напряжённого «золотого сета» между командами «Озаску» и «Баруэри» на площадку внезапно выбежал опоссум, который стремительно пересек игровое поле и направился к трибунам, вызвав переполох среди спортсменок. Судьям пришлось остановить матч до выдворения незваного гостя.

Опоссум распугал волейболисток в Бразилии. Видео © X/Centralspor

Несмотря на необычную заминку, команде «Баруэри» удалось сохранить концентрацию и выиграть решающую партию со счётом 27:25, обеспечив себе место в финале турнира, который состоится 9 и 12 октября.

