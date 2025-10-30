Раскрыт покупатель зарубежных активов «Лукойла»

Зарубежные активы «Лукойла» купит международная энергетическая группа Gunvor. Об этом сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании.

Известно, что Gunvor интересуется покупкой LUKOIL International GmbH — «дочки» «Лукойла», на которой числятся его зарубежные активы. Компания «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями».