30 октября, 08:18

Раскрыт покупатель зарубежных активов «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Зарубежные активы «Лукойла» купит международная энергетическая группа Gunvor. Об этом сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании.

Известно, что Gunvor интересуется покупкой LUKOIL International GmbH — «дочки» «Лукойла», на которой числятся его зарубежные активы. Компания «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями».

«Лукойл» может продать «Спартак» из-за санкций США
«Лукойл» может продать «Спартак» из-за санкций США

Ранее Life.ru сообщал, что «Лукойл» задумал продать свои зарубежные активы из-за введенных до этого санкций со стороны США. Эксперты полагают, что российская нефтяная компания согласится избавиться от своих зарубежных активов всего за треть их стоимости.

