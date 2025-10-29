«Лукойл» может продать свои зарубежные активы за треть их стоимости

Сообщение о возможной продаже зарубежных активов появилось в пресс-релизе компании «Лукойл». Причиной названы введённые ранее санкции США. По мнению экспертов, финальная стоимость активов может составить лишь треть от их изначальной рыночной цены.

«Дисконт будет зависеть от множества вводных: сроки, участники сделки, геополитика, позиции сторон. Предварительно можем говорить о дисконте до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», — приводит слова управляющего партнёра Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина газета «Известия».

После введения санкций в отношении «Лукойла», Министерство финансов США выдало разрешение на совершение операций с подсанкционными компаниями до 21 ноября. В компании уточнили, что продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) на прекращение деятельности.

Перспективы продления американской лицензии остаются неясными. Специалисты отмечают, что после истечения срока действия лицензии, OFAC может принять непосредственное участие в сделке, серьёзно повлияв на процесс выбора покупателя.

Ранее сообщалось, что руководство компании «Лукойл» рассматривает вопрос о смене владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из вариантов является передача акций другому собственнику, чтобы минимизировать последствия санкций, введенных против компании. Такая практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал под санкции, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций. В настоящее время «Лукойл» является единственным владельцем московского «Спартака».