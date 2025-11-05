Россия и США
5 ноября, 14:02

Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов Лукойла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект, устанавливающий условия для возможной продажи активов «ЛУКОЙЛа» в стране. Об этом решении сообщила пресс-служба главы государства.

«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», — заявил президент, чьи слова приводит его пресс-служба.

Глава государства пояснил, что его решение связано с положениями законопроекта, которые обязывают проводить сделки под обязательным контролем спецслужб. По его мнению, это создаёт риск произвола и нарушает конституционные принципы защиты частной собственности и свободной экономической инициативы.

Ранее сообщалось, что Болгария направила официальный запрос Соединённым Штатам с просьбой предоставить ей исключение из санкционных мер, введённых против российской нефтяной компании «Лукойл». Болгарская сторона опасается возможной остановки нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Бургасе в случае применения санкций, что может спровоцировать серьёзный дефицит топлива в стране.

