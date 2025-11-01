Болгария попросила США исключить её из санкций против «Лукойла»

Болгария обратилась к Соединённым Штатам с просьбой об исключении из санкций, введённых против российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщило издание Politico 31 октября, ссылаясь на осведомлённые источники.

В материале отмечается, что Болгария рассматривает возможность освобождения от новых американских санкций, направленных против российской нефтяной компании.

В Софии выражают опасения, что остановка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) российской компании, расположенного в Бургасе, может привести к остановке всего предприятия и вызвать серьёзный дефицит топлива. Правительство также предупреждает о риске народных протестов и политического кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил вывести страну из-под санкций против российской нефти, однако Вашингтон отказал. Политик не раз повторял, что для не имеющей выхода к морю и собственных запасов Венгрии отказ от российской нефти приведёт к резкому росту цен на энергоносители и народному недовольству, и именно этот вопрос он хотел обсудить с американским лидером.