Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 17:21

Болгария попросила США исключить её из санкций против «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Болгария обратилась к Соединённым Штатам с просьбой об исключении из санкций, введённых против российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщило издание Politico 31 октября, ссылаясь на осведомлённые источники.

В материале отмечается, что Болгария рассматривает возможность освобождения от новых американских санкций, направленных против российской нефтяной компании.

В Софии выражают опасения, что остановка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) российской компании, расположенного в Бургасе, может привести к остановке всего предприятия и вызвать серьёзный дефицит топлива. Правительство также предупреждает о риске народных протестов и политического кризиса.

Bloomberg: Трамп поставил под сомнение ужесточение дальнейших санкций против РФ
Bloomberg: Трамп поставил под сомнение ужесточение дальнейших санкций против РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил вывести страну из-под санкций против российской нефти, однако Вашингтон отказал. Политик не раз повторял, что для не имеющей выхода к морю и собственных запасов Венгрии отказ от российской нефти приведёт к резкому росту цен на энергоносители и народному недовольству, и именно этот вопрос он хотел обсудить с американским лидером.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Болгария
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar