Bloomberg: Трамп поставил под сомнение ужесточение дальнейших санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. Это произошло после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, о чём сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, во время переговоров в Пусане американский лидер не стал поднимать тему российской нефти. Этот шаг ставит под вопрос перспективы нового санкционного давления на Москву.

Трамп пояснил, что в ходе беседы с китайским лидером они обсуждали, как их страны могут совместно работать над завершением конфликта между Россией и Украиной.

Однако эксперт по санкциям Брэтт Эриксон из Obsidian Risk Advisors заявил, что если президент США не поднимает тему российской нефти в диалоге с Си Цзиньпином, то «это подрывает весь смысл санкционной политики».

Напомним, 30 октября американский лидер и его китайский в Пусан для проведения переговоров. Встреча политиков продлилась всего полтора часа и завершилась без традиционной совместной пресс-конференции. Примечательно, что по итогам переговоров действующие торговые пошлины США против КНР в размере 47% были сохранены. Несмотря на это, президент Штатов необычайно высоко оценил результаты встречи, заявив, что она «на 12 баллов из десяти».

Согласно информации Минфина США, новые санкции распространяются на все предприятия «Роснефти» и «Лукойла». Несмотря на уверенность МИД России в отсутствии серьёзных последствий для страны, «Лукойл» уже нашёл покупателя на свои зарубежные активы, которые компания намерена продать из-за ограничений.