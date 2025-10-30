Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем Оглавление История соглашения Дональда Трампа и Си Цзиньпина Почему Трамп вновь инициирует диалог с Китаем Позиция Китая Участники переговоров Предмет обсуждения Итоги переговоров в Пусане Отражение в мировой политике Мнение эксперта Что известно о переговорах Трампа с Китаем в 2025 году в южнокорейском Пусане? Свежие новости о контактах между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, темы обсуждения, как это может отразиться на глобальной политике. Подробнее в материале Life.ru. 30 октября, 14:15 Переговоры Трампа и Си Цзиньпина — чем закончились. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik, © Shutterstock / FOTODOM / Animation Mama

Сегодня, 30 октября 2025 года, в южнокорейском Пусане состоялась встреча десятилетия. Впервые за шесть лет прошли очные переговоры лидеров двух крупнейших стран и экономик мира — президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Некоторые эксперты считают, что эта встреча может не только повлиять на отношения между их странами, но и на весь мировой рынок.

История соглашения Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Прошедшим переговорам Трампа и Си предшествовали месяцы торговой напряжённости между США и Китаем. Американский лидер вводил то одни пошлины, то другие. Так, в феврале – марте США ввели 20%-ные пошлины на китайские товары из-за поставок фентанила. Решение принял президент США Дональд Трамп, объяснив его тем, что КНР не предприняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами, включая фентанил.

В апреле даже были введены дополнительные 125%-ные пошлины, которые Трамп объяснил тем, что Китай «не проявляет уважения к мировым рынкам», на что Поднебесная ответила зеркальными мерами. В мае же действие таможенных пошлин обе страны договорились приостановить и решили разработать механизм для последующих торговых переговоров.

Однако 9 октября министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября введёт экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжёлыми редкоземельными элементами, на что Трамп на следующий день отреагировал так:

— Это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими много лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами, — заявил американский лидер.

Глава Белого дома объявил о введении с 1 ноября или даже раньше пошлины в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин уже и так сейчас платит.

Но позже министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы лидеры двух стран встретились и обсудили торговые вопросы.

Зачем Трамп захотел поговорить с Си Цзиньпином. Фото © Gettyimages / Andrew Harnik

Почему Трамп вновь инициирует диалог с Китаем

Пошлины пошлинами, но главные вопросы они не решат. Трампу было важно продолжение поставок редкоземельных элементов, минералов, магнитов и прочего. Можно было и правда ввести дополнительные 100%-ные пошлины, но проблема бы осталась и сильно ударила по экономике США.

Помимо того, целью возобновления диалога было и решение вопроса о закупке Китаем сои и других продуктов американских фермеров, так как, очевидно, без такого огромного рынка производители несут большие потери.

Позиция Китая

Китай не планировал проигрывать в этой торговой войне и использовал как раз тот самый туз в рукаве — редкоземельные металлы. Неспроста именно за пару недель до личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина власти КНР анонсировали ужесточение контроля над редкоземельными металлами. А ведь в Китае, на минуточку, производится 90% переработанных редкоземельных элементов и магнитов, из которых 17 критически важные для производства буквально всего — от электромобилей и авиационных двигателей до военных радаров. И планируемые ограничения поставили бы под угрозу работу не просто огромного количества предприятий, но целых отраслей в США.

До этого, а именно 11 сентября, Китай прекратил закупать у США сою, впервые с 1999 года, что также было одним из рычагов давления на Вашингтон.

Участники переговоров

Конечно, в переговорах участвовали не одни Дональд Трамп и Си Цзиньпин, всегда в помощь собирается большая команда экспертов.

Американскую делегацию за столом возглавляли ключевые фигуры, такие как торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. В группу также вошли глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и посол США в Китае Дэвид Пердью.

Китайскую делегацию возглавляли такие политики, как Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, и вице-премьер Хэ Лифэна. К ним присоединились министр иностранных дел Ван И и председатель госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе, а также министр коммерции Ван Вэньтао и замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй.

Делегации Китая и США на переговорах представляли также министры и торговые представители. Фото © Gettyimages / Andrew Harnik

Предмет обсуждения

Главным предметом обсуждений, конечно, стали торговая война между Китаем и США и способы прекращения её эскалации.

Говорили о важности борьбы китайских властей с наркотрафиком в США, о возобновлении закупки сои у американских фермеров и отмене жёсткого контроля за редкоземельными металлами со стороны КНР. Также лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, а вот тема закупок Китаем российской нефти и тайваньский вопрос не поднималась.

Итоги переговоров в Пусане

В ходе более чем полуторачасовой встречи американский президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин обсудили важнейшие аспекты двусторонних отношений и пришли к ряду договорённостей.

Трамп объявил о снижении пошлин на китайские товары с 20% до 10%, которые были введены из-за распространения фентанила, в то время как Китай взял на себя обязательство усилить меры по борьбе с наркотрафиком. В целом же тарифы на китайскую продукцию в США снизятся с 57% до 47%.

Китай также согласился отложить на год введение ограничений на экспорт редкоземельных элементов. Кроме того, китайская сторона заявила о готовности начать закупки значительных объёмов американской сои. Запланированы также дальнейшие переговоры между Китаем и компанией Nvidia по вопросам использования американских чипов.

Чего ждать от переговоров Трампа и Си. Фото © Gettyimages / Andrew Harnik

Отражение в мировой политике

И хотя от встречи ждали каких-то серьёзных изменений, на неделе ничего глобального и положительного не произошло, что подтверждают и рынки, которые на последние новости отреагировали довольно сдержанно, так как достигнутые договорённости — это лишь временная передышка, а не завершение многолетнего конфликта.

Однако участники рынков отмечают, что встреча всё же дала какие-никакие надежды на стабилизацию и показала возможность снижения торговой напряжённости между двумя крупнейшими экономиками.

Мнение эксперта

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев полагает, что существенных изменений ждать не следует.

— Не нужно так глубоко, так думать, что сразу что-то изменится после переговоров Трампа и Си. Такие же у нас большие были возгласы по поводу встречи Путина и Трампа на Аляске, аналогичная история повторяется и сейчас. Трамп — достаточно непредсказуемый политик. Трамп сегодня вроде бы за то, чтобы где-то там создать какое-то потепление, а потом он начинает выкручивать в другую сторону. Его тактика — это политика американских горок: то вверх, то вниз. Он, кстати, эту политику проводит не только в отношении Китая или России, а также в отношении Евросоюза и даже Канады, — отметил Перенджиев в беседе с Life.ru.

Поэтому, как считает эксперт, делать какие-то большие преждевременные выводы не следует и, скорее всего, после движения вперёд будет откат.

— Потом у него появятся претензии к Китаю, к Си, он начнёт их высказывать. Так же, как претензии к Путину у него появились. Так что, как говорится, не надо возлагать больших надежд. Такая тактика Трампа объясняется стремлением покрасоваться на камеру, получить лишнее цитирование в СМИ и так далее. Главное, что он придаёт внимание не практическим вопросам, а эмоциональному восприятию своих решений и действий, его интересует эмоциональная сторона, — заявил Перенджиев.

По мнению политолога, даже если Трампа ругают, это не значит, что он воспринимает это плохо для себя. Он любит покрасоваться, чтобы его хвалили, но когда его ругают — ему тоже это нравится, ведь он в центре внимания.