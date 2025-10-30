Профайлер объяснил Life.ru, почему Трамп оценил унижение на встрече с Си Цзиньпином на «12 из 10»

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпином в Южной Корее прошла на 12 баллов из 10. Однако на месте американский политик не выглядел таким уж радостным. Какие настроения старался скрыть лидер Штатов, Life.ru объяснил профайлер Илья Анищенко.

«По поводу видео с рукопожатием Си Цзиньпина и Трампа — Трамп здесь выглядит изрядно спокойным, что не подходит под его манеру, когда действительно он пытается руки «передёргивать», очень сильно улыбается, много хлопает», — сказал эксперт.

В этом случае Трамп не стал дёргать к себе политика и в целом был очень напряжён. У него было огромное желание убедить всех, что переговоры прошли хорошо, хотя они продлились всего час сорок, а по итогам не было сделано ни одного совместного заявления.

Трамп понимает, что Си Цзиньпин для него очень сильный соперник в плане переговоров. Он не прогибается, и даже все угрозы вроде санкций и пошлин против него не сработали. Глава США выглядел излишне спокойным, что несвойственно его истероидному психотипу, уверенности и королевскому особию. На фоне главы КНР он не может показать себя королём мира, как он это делает с европейскими партнёрами по типу британского премьера Кира Стармера, которого он подзывал к себе. Здесь же перед Трампом появился действительно сложный оппонент. В целом тут напряжение, губы очень сильно напрягаются. Трамп нашёл для себя сильного соперника. Илья Анищенко Профайлер

А Си Цзиньпин, наоборот, выглядит спокойно и безэмоционально, что свойственно ему и вообще китайцам. Он не реагирует на то, как перед ним «пляшет» Трамп. Это раздражает американца, ведь ему нужна реакция на всё, что он говорит и делает.

«Знаете, как ребёнок, на которого не обращают внимания, он начинает пакостить, чтобы привлечь к себе внимание, кричать, орать, что-то говорить. А здесь на Трампа и его манипуляции вообще никто не смотрит и не ведётся, что, безусловно, бесит главу Белого дома», — указал эксперт.

Длительное рукопожатие у политиков — это желание продемонстрировать дружественные отношения с кем-то. У Трампа это стандартное поведение. Сначала он месяц пугал весь Китай пошлинами, а потом решил заключить соглашение. Это его стандартная работа на публику — сделать хорошую мину при плохой игре, объяснил Анищенко.

Есть видео, где Трамп заходит в вертолёт после встречи с Си Цзиньпином. Там он очень сильно недоволен, у него походка проигравшего — идёт медленно, плечи опущены. Когда политик поворачивается для фотографии, у него сильно напряжены губы, он стоит и не может найти себе места.

«Такой униженный, проигравший битву король. Видно, как он несколько раз суетливо хватается за поручень, то держится, то не держится. Выбили скакуна из-под некогда уверенного в себе «короля мира». Китай не прогнулся под него, поэтому улетел он недовольный, а потом стали рассказывать, что переговоры прошли на 12 из 10. Это излишнее желание всех убедить, что всё хорошо», — заключил специалист.