Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нему с просьбой вывести его страну из-под действия санкций, направленных против российской нефти. По словам главы Белого дома, Вашингтон пока отказал Будапешту.

Как заявлял Орбан ранее, США могут не до конца понимать критическую важность такого исключения для Венгрии. Он пояснил, что страна, не имеющая выхода к морю и не обладающая достаточными собственными запасами, столкнётся с резким ростом цен на энергоносители в случае отказа от российских поставок. Именно этот вопрос венгерский политик хотел обсудить с американским лидером.

Интерес Будапешта к российским энергоресурсам в Кремле объяснили их конкурентоспособностью, подчеркнув, что любая страна стремится покупать стратегические товары высшего качества по низкой цене.