Орбан не исключил нападение извне на использующий российскую нефть НПЗ в Венгрии

В Венгрии рассматривают вероятность внешнего нападения на нефтеперерабатывающий завод MOL в городе Сазхаломбатте, где перерабатывается российская нефть. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что причины сильного пожара на предприятии пока не установлены, и не исключено, что Украина может быть причастна ко взрыву.

«Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне. Расследование идёт полным ходом», — заявил Орбан и пообещал объявить результаты после завершения экспертиз.

Он напомнил, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее советовал украинцам взорвать нефтепровод «Дружба». Премьер выразил надежду на то, «что это не так».

Напомним, взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Утром 21 октября MOL сообщила о локализации пожара, вспыхнувшего в ночь на вторник. Орбан тогда заверил, что поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности, и пообещал тщательное расследование причин произошедшего.