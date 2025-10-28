Песков объяснил высокий интерес Венгрии к российской нефти

Высокая конкурентоспособность российских энергоносителей является причиной интереса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение венгерского политика обсудить с американским лидером Дональдом Трампом санкционные ограничения в отношении отечественной нефти.

По словам Пескова, Орбан действует в интересах Венгрии, стремясь к приобретению стратегически важных ресурсов, в частности энергоресурсов, на максимально выгодных условиях – с точки зрения качества, объёма и стоимости.

«В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что вопрос об атаках на нефтепровод «Дружба» рассматривается как угроза национальному суверенитету. Он отметил, что поставки нефти по трубопроводу являются критически важными для Венгрии, так как остальная инфраструктура не способна компенсировать недостающие объёмы.