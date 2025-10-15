Российские поставки природного газа в Венгрию достигли рекордного уровня в 2025 году, превысив 6 миллиардов кубометров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд», — отметил Сийярто на своей странице в социальной сети.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что текущие объемы поставок составляют более 21 миллиона кубометров в день и имеют критическое значение для энергетической безопасности страны. Он также добавил, что венгерская инфраструктура не сможет компенсировать возможный дефицит в случае прекращения российских поставок.

Ранее глава МИД Венгрии заявлял, что вопрос об атаках на нефтепровод «Дружба» рассматривается как угроза национальному суверенитету. Он отметил, что поставки нефти по трубопроводу являются критически важными для Венгрии, так как остальная инфраструктура не способна компенсировать недостающие объёмы.