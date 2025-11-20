Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что у Европы есть лишь один план действий по Украине: ослаблять Россию и усиливать поддержку Киева. Об этом она сказала на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза

«У ЕС есть чёткий план, состоящий из двух этапов: ослабить Россию и поддержать Украину. Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС», — сказала Каллас.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз выразили несогласие с новым мирным планом США по урегулированию украинского конфликта. Условия вашингтонского документа рассматриваются европейскими кураторами киевского режима как фактическая капитуляция.