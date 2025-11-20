На Западе предупредили о последствиях отказа Киева и ЕС от мирного плана Трампа

Европа и Украина не имеют чёткого представления о том, какие последствия могут возникнуть для Киева, если он отвергнет американский план по урегулированию конфликта. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, обе стороны выражают обеспокоенность по поводу того, что Незалежная может не получить надежных гарантий безопасности.





«Украинские и европейские официальные лица не знают... что произойдёт, если Киев откажется от них (предложений США)... Они обеспокоены тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надёжные гарантии безопасности взамен», — говорится в публикации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Владимир Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок. Ключевыми спорными моментами стали признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также требования о значительном сокращении украинских вооружённых сил.