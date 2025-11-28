Турецкие спасатели эвакуировали весь экипаж танкера, который загорелся в Чёрном море

Турецкие спасатели успешно эвакуировали весь экипаж танкера Kairos, который загорелся в Чёрном море. Информацию об этом распространило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Операция по спасению экипажа танкера, охваченного огнём, завершилась успешно. Турецкие спасательные службы оперативно отреагировали на сигнал о взрыве и пожаре, поступивший от 274-метрового судна под флагом Гамбии, следовавшего из Египта в Россию. Все 25 членов экипажа были благополучно эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos под флагом Гамбии. Известно, что судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия».