Танкер загорелся в Чёрном море у берегов Турции из-за «внешнего воздействия»

В Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos под флагом Гамбии. По данным турецкого управления мореходства, судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия».

На борту находятся 25 членов экипажа — все они живы и, по предварительной информации, чувствуют себя нормально. К танкеру уже направлены спасательные команды, готовится эвакуация людей. Судно продолжает оставаться в море, дальнейшая обстановка уточняется.

Ранее Life.ru писал, что танкер, идущий под флагом Камеруна в Венесуэлу, изменил курс на Кубу после встречи с американским эсминцем Stockdale. После инцидента эсминец направился к Пуэрто-Рико.