24 ноября, 10:28

Тела двух мёртвых мужчин нашли в бункере с зерном в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Glebzter

В Чекмагушевском районе произошла трагическая гибель двух работников сельскохозяйственного предприятия, отравившихся неизвестным веществом. О несчастном случае сообщили в Государственной трудовой инспекции.

Инцидент произошёл 21 ноября, когда двое сотрудников 35 и 59 лет спустились в бункер-накопитель для зерна, где и погибли от воздействия неизвестного химического вещества. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов для организации проверки.

Прокуратура начала расследование с целью установления всех обстоятельств и причин трагедии. Особое внимание будет уделено оценке соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии. Ведомство также осуществляет контроль за ходом доследственной проверки и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мраморном море на борту танкера скончался российский моряк. Известно, что смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Ещё двое членов экипажа пострадали. Судно пришлось эвакуировать.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владимир Озеров
