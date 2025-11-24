Тела двух мёртвых мужчин нашли в бункере с зерном в Башкирии

В Чекмагушевском районе произошла трагическая гибель двух работников сельскохозяйственного предприятия, отравившихся неизвестным веществом. О несчастном случае сообщили в Государственной трудовой инспекции.

Инцидент произошёл 21 ноября, когда двое сотрудников 35 и 59 лет спустились в бункер-накопитель для зерна, где и погибли от воздействия неизвестного химического вещества. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов для организации проверки.

Прокуратура начала расследование с целью установления всех обстоятельств и причин трагедии. Особое внимание будет уделено оценке соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности на предприятии. Ведомство также осуществляет контроль за ходом доследственной проверки и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

