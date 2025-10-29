20-летний сотрудник кафе не выдержал 80-часовой рабочей недели и умер

Молодой сотрудник корейской кофейни скончался после экстремальной рабочей недели, продолжительность которой достигла почти 80 часов. Об этом сообщает The Korea Times.

Причиной смерти 20-летнего работника стала хроническая усталость в сочетании с острым переутомлением. За несколько дней до трагедии юноша отработал 21 час подряд без перерыва, жаловался близким на невозможность даже нормально поесть из-за постоянной занятости.

При этом его трудовой договор предусматривал 14 сверхурочных часов, что превышает установленный в Южной Корее лимит в 52 рабочих часа в неделю.

Ранее сообщалось, что 40-летний актёр Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался после продолжительной болезни. Артист был госпитализирован 11 октября с резким ухудшением состояния здоровья, перенёс операцию, но оставался в коме. Почти через две недели без восстановления сознания актёр ушёл из жизни.