Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа
Зарубин: Американский охранник из-за переутомления упал в обморок на Аляске
Обложка © Life.ru
Во время подготовки к пресс-конференции на российско-американском саммите на Аляске произошло ЧП. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале, один из сотрудников охраны американской делегации потерял сознание.
Один из охранников американской делегации упал в обморок перед пресс-конференцией. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
На распространённых кадрах видно, как двое коллег практически на руках выносят из зала своего ослабевшего товарища. По словам Зарубина, причиной обморока могло стать сильное переутомление, вызванное напряжённой подготовкой к важному дипломатическому мероприятию. При этом он обратил внимание, что не менее тяжело переводчикам, на которых возлагается важная миссия по правильной формулировке информации от собеседника.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.