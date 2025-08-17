Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа

Во время подготовки к пресс-конференции на российско-американском саммите на Аляске произошло ЧП. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале, один из сотрудников охраны американской делегации потерял сознание.

Один из охранников американской делегации упал в обморок перед пресс-конференцией. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На распространённых кадрах видно, как двое коллег практически на руках выносят из зала своего ослабевшего товарища. По словам Зарубина, причиной обморока могло стать сильное переутомление, вызванное напряжённой подготовкой к важному дипломатическому мероприятию. При этом он обратил внимание, что не менее тяжело переводчикам, на которых возлагается важная миссия по правильной формулировке информации от собеседника.