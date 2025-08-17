Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 17:55

Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа

Зарубин: Американский охранник из-за переутомления упал в обморок на Аляске

Обложка © Life.ru

Во время подготовки к пресс-конференции на российско-американском саммите на Аляске произошло ЧП. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале, один из сотрудников охраны американской делегации потерял сознание.

Один из охранников американской делегации упал в обморок перед пресс-конференцией. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На распространённых кадрах видно, как двое коллег практически на руках выносят из зала своего ослабевшего товарища. По словам Зарубина, причиной обморока могло стать сильное переутомление, вызванное напряжённой подготовкой к важному дипломатическому мероприятию. При этом он обратил внимание, что не менее тяжело переводчикам, на которых возлагается важная миссия по правильной формулировке информации от собеседника.

Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.

Юлия Сафиулина
