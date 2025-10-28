Россия и США
28 октября, 12:00

Актёр Роман Попов перед смертью две недели находился в коме

Фото © vk.com/ Роман Попов

Стали известны подробности последних дней жизни актёра Романа Попова. Как сообщает SHOT, артист впал в кому после операции и провёл в таком состоянии более двух недель.

11 октября Попову внезапно стало плохо, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию, но вывести актёра из комы не удалось.

Известно, что семья артиста продала дом в Подмосковье, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Из-за неоперабельной опухоли мозга Попов принимал редкие препараты, которые доставляли из-за границы. Одна упаковка таблеток стоила около 850 тысяч рублей, а курс химиотерапии обходился примерно в 230 тысяч.

Опухоль располагалась в правом полушарии мозга, из-за чего актёр частично потерял чувствительность левой стороны тела.

Роман Попов почти двадцать лет был женат на супруге Юлии. В семье выросли трое детей — 14-летний Фёдор, 12-летняя Лиза и шестилетняя Марта.

Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография
