20 ноября, 02:27

На борту танкера в Мраморном море от отравления погиб россиянин, двое пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

В Мраморном море, недалеко от Стамбула, скончался россиянин на борту танкера. Он погиб от отравления неизвестным веществом. Ещё два члена экипажа пострадали. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Стамбула в соцсети X.

В среду в 17:30 мск поступила информация об инциденте на танкере «Swanlake», который ходит под панамским флагом. Он находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы.

«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, ещё двое под наблюдением врачей из-за отравления», — сообщила канцелярия губернатора.

Сейчас эвакуируют 10 членов экипажа и двоих пострадавших. Всего на борту судна находились 13 граждан России.

Семья туристов с двумя детьми скончалась после отравления фастфудом в Стамбуле
Ранее Life.ru сообщал, что четверо туристов из Германии, скончавшиеся в стамбульском отеле, могли отравиться фосфидом алюминия. Есть версия о проникновении инсектицида через вентиляцию ванной комнаты после проведения дезинсекции от клопов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

