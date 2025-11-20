На борту танкера в Мраморном море от отравления погиб россиянин, двое пострадали
В Мраморном море, недалеко от Стамбула, скончался россиянин на борту танкера. Он погиб от отравления неизвестным веществом. Ещё два члена экипажа пострадали. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Стамбула в соцсети X.
В среду в 17:30 мск поступила информация об инциденте на танкере «Swanlake», который ходит под панамским флагом. Он находился в двух милях к югу от острова Демократии и Свободы.
«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, ещё двое под наблюдением врачей из-за отравления», — сообщила канцелярия губернатора.
Сейчас эвакуируют 10 членов экипажа и двоих пострадавших. Всего на борту судна находились 13 граждан России.
Ранее Life.ru сообщал, что четверо туристов из Германии, скончавшиеся в стамбульском отеле, могли отравиться фосфидом алюминия. Есть версия о проникновении инсектицида через вентиляцию ванной комнаты после проведения дезинсекции от клопов.
