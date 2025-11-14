Россия и США
14 ноября, 12:02

Семья туристов с двумя детьми скончалась после отравления фастфудом в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

В Стамбуле мать и двое её детей — трёх и шести лет — скончались после предполагаемого пищевого отравления. Семья прилетела на отдых из Германии. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

По данным издания, 12 ноября туристы, проживавшие в отеле в районе Фатих, пожаловались на рвоту и резкое ухудшение самочувствия. Сотрудники вызвали скорую, и вся семья была госпитализирована, однако после оказания помощи их в тот же день выписали.

Ночью состояние детей резко ухудшилось — они потеряли сознание. Семью вновь доставили в больницу, однако спасти детей не удалось. В пятницу умерла и их мать Чидем. Отец сейчас находится в реанимации.

Полиция выяснила, что перед госпитализацией семья ела мидии с рисом и кумпир в одном из заведений Ортакёя. Заведение уже опечатано. По данным AHaber, задержаны трое подозреваемых, правоохранители изъяли записи камер наблюдения и планируют допросить ещё нескольких человек.

Следствие рассматривает версию пищевого отравления, расследование продолжается.

